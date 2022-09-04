53 مصاباً في حادث تصادم لثلاث حافلات بالسعودية

المصدر: البيان

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أصيب 53 شخصا في حادث 3 تصادم لثلاث حافلات على طريق الدائري الثالث بمنطقة مكة المكرمة.

وتفصيلًا، تَلَقّت غرفة القيادة والتحكم بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة في الساعة 5:55 من مساء أمس السبت، بلاغًا من العمليات الموحدة يفيد بوجود حادث تصادم 3 حافلات عمال في الدائري الثالث، نتج عنه عدد من الإصابات. وفقا لصحيفة سبق.

وفور تلقي البلاغ، تم توجيه 7 فِرَق إسعافية من الهيئة، وعند وصول أول فرقة للموقع، تَبين وجود 53 إصابة طفيفة؛ حيث تم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين، ونقلت 29 إصابة عن طريق فِرَق الإسعاف التابعة للهلال الأحمر، و19 إصابة إلى مستشفى الملك عبدالعزيز بالزاهر، و8 إصابات إلى مستشفى النور التخصصي، كما نقلت إصابتان إلى مستشفى الملك فيصل بالششة، وتم إسعاف 24 إصابة في موقعها بعد أن رفضوا النقل.

وتُهيب هيئة الهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرمة بالجميع توخي الحذر، واتباع الإرشادات اللازمة للطرق من أجل السلامة والأمان للجميع.