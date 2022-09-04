نقل شاب كويتي إلى المستشفى بعد تعرضه لاعتداء في مصر

المصدر: البيان

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تعرض شاب كويتي "25 عاماً للاعتداء من قبل أشخاص في مصر، أمس السبت، نتج عنه إصابته ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على الجناة بعد الحادثة.

وأكد سفير الكويت في القاهرة غانم صقر الغانم، أن السفارة الكويتية تتابع منذ اللحظات الأولى حالة المواطن الكويتي، وضمان تقديم الرعاية الصحية اللازمة له، إضافة إلى متابعتها لمجريات التحقيق الذي تجريه السلطات المعنية مع المتهمين الذين تم إلقاء القبض عليهم بعد الحادث.

وقال الغانم إن حالة المواطن الكويتي مستقرة ولله الحمد ومن المحتمل مغادرته المستشفى في وقت لاحق اليوم السبت، مشيداً بجهود السلطات الأمنية في مصر، وسرعة ضبطها للجناة وتقديمهم للعدالة وتعاونها مع السفارة.

وبحسب صحيفة القبس الكويتية، فإن سبب الاعتداء يعود إلى خلاف في محطة وقود وقع فجر الجمعة.

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