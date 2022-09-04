الولايات المتحدة.. اعتقال رجل هدد بصدم مركز تجاري بطائرته الصغيرة

المصدر: أ ف ب

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أفاد مسؤولون بأنّ طياراً هدد بصدم طائرته الصغيرة بمبنى مركز "وول مارت" التجاري في ولاية ميسيسيبي الأمريكية قد اعتقل السبت بعد هبوطه في أحد الحقول الزراعية.

وقالت كوني ستريكلاند الملحقة بمكتب شريف مقاطعة بنتون لوكالة فرانس برس، إن الطائرة ذات المحركين من طراز "بيتشكرافت" التي حلقت لساعات فوق مدينة توبيلو والمنطقة المجاورة هبطت قرابة الساعة 11:25 صباحاً بالتوقيت الشرقي (15:25 ت غ).

وذكرت شبكة "سي إن إن" أن الطيار الذي عرّف عنه جون كواكا رئيس شرطة توبيلو على أنه كوري واين باترسون من مدينة شانون المجاورة، سوف توجه إليه تهم ارتكاب سرقة كبرى وتوجيه تهديدات إرهابية.

وقال كواكا إن من المرجح أن تكون هناك اتهامات فدرالية إضافية، مشيراً إلى أن الدافع وراء فعلته غير واضح.

وأضاف كواكا أن باترسون عمل لمدة 10 سنوات في شركة "توبيلو للطيران" وتضمنت وظيفته تزويد الطائرات بالوقود، وهو لديه إلمام بالطيران لكن لا يبدو أنه يحمل رخصة طيران.

وقال بيان سابق للشرطة إن الطيار اتصل برقم الطوارئ 911 في توبيلو قرابة الساعة الخامسة صباحاً "مهدداً بالاصطدام عمداً بوول مارت في وست ماين".

وتم إخلاء المركز التجاري الكبير ومحطة وقود مجاورة، مع تحذير الناس بضرورة الابتعاد.

وقال كواكا إن مفاوضي شرطة توبيلو اتصلوا لاسلكياً بباترسون وتمكنوا من إقناعه بعدم صدم طائرته بالمتجر والهبوط بها في المطار.

ولأنه كان يفتقر إلى الخبرة في الهبوط تم تجنيد طيار خاص لمرافقة باترسون خلال العملية.

وقال قائد الشرطة إن باترسون نشر رسالة "وداعاً" على صفحته على فيسبوك في هذا الوقت تقريباً، حيث نفد الوقود على ما يبدو، لكنه تمكن من الهبوط في حقل.

ولم يتضح ما إذا كان باترسون قد أصيب. وقال كواكا للصحافيين إنه كان على اتصال بأسرة باترسون التي كانت "قلقة للغاية" بشأن سلامته.

وقالت إدارة الطيران الفدرالية إنها تحقق في الحادث.