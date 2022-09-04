وفاء بعهدها.. سعودية تنطلق من الرياض إلى جدة على ظهر ناقة

المصدر: البيان

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تعتزم الرحّالة السعودية، رشا القرشي، أن تعود إلى جدة على ظهر ناقتها بعدما تعذّر عليها الفوز في سباق مهرجان الملك عبد العزيز للإبل.

وقالت الرحّالة السعودية، إن الفكرة راودتها عندما شاركت في النسخة السادسة لمهرجان الإبل قبل 6 أشهر، حيث قطعت عهداً على نفسها بأنها إذا لم تحقق الفوز، فستعود من نجد إلى الحجاز على ظهر ناقتها، حسب حديثها لقناة "العربية".

وبعدما خسرت، بدأت إجراءات رحلتها واستخراج التصريحات، وإتمام التحضيرات، لتبدأ قبل يومين فقط مسيرتها من الصياهد إلى جدة على ظهر ناقة.

وأشارت القرشي إلى أن الرحلة تتألف من 14 محطة، انطلقت من الرياض قبل يومين، ووصلت اليوم الجمعة إلى الحفنة، متجهة إلى القصيم، مؤكدة أنها تستمتع خلال مشوارها هذا بعيش حياة الأولين الذين قطعوا الفيافي والقفار على ظهر الإبل.

وتوقعت وصولها إلى جدة في اليوم الوطني، أي أن الرحلة قد تستغرق أكثر من 20 يوماً، وقالت رشا التي تتوقف للاستراحة بعد كل 50 كم: "وجدتُ الترحيب والمشاركة من كافة أفراد المجتمع في المواقع التي مررتُ بها، كما وجدتُ الدعم الأمني".

وأضافت: "أنا بنت الصحراء، وتربيتُ على حب الإبل الذي ورثته من أسرتي وأجدادي، وأسعى لإثبات مشاركة المرأة في مجال تربية الإبل، فهي قادرة على الدخول في كافة المجالات وتحقيق النجاح".