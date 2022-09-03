مصرع 5 تسلَّقوا بركاناً في روسيا

المصدر: د ب أ

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أعلن محققون روس، اليوم، أن خمسة متسلقين على الأقل لقوا حتفهم، إثر سقوطهم من ارتفاع شاهق، خلال تسلقهم بركاناً في شبه جزيرة كامتشاتكا في أقصى شرق روسيا.

وكان السياح من عدة مناطق في روسيا في طريقهم إلى قمة كليوتشيفسكايا سوبكا، وهو أعلى بركان نشط في أوراسيا، يصل ارتفاعه إلى 4750 متراً فوق مستوى سطح البحر، في حين وقع الحادث على مسافة 500 متر من القمة.

وأفادت لجنة التحقيق بإصابة مرشد جبلى، في حين قام آخر بالاتصال بخدمة الإنقاذ عبر الهاتف المتصل بالأقمار الصناعية.

وهرع عمال الإنقاذ إلى مساعدة المتسلقين الذين بدأوا رحلتهم يوم الثلاثاء بواسطة مروحية. ولم تتضح بعد ملابسات الحادث بشكل دقيق.