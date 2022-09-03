الداخلية المصرية تكشف حقيقة فيديو الجن

المصدر: البيان

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كشفت وزارة الداخلية المصرية، حقيقة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، خلال الأيام الماضية، حول "ظهور جن " أعلى منزل أحد الدجالين أثناء احتراقه في محافظة الإسماعيلية.

ونفت وزارة الداخلية صحة "تفسير" الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية المصرية، مؤكدة أن الواقعة تتعلق بتوقيف شخص لديه مشاكل نفسية وكان يهدد المارة في إحدى المناطق بالإسماعيلية.

وكشفت الداخلية المصرية في حسابها الرسمي على فيسبوك ملابسات الواقعة، قائلة إنها تعود لتاريخ 30/ 8 /2022، عندما تم القبض على أحد الأشخاص بعد بلاغ من أهالي منطقة القنطرة غرب، بسيره عاري الجسد وفى حالة هياج، وقيامه بإلقاء الحجارة على المارة ممسكا بيده سلاحا أبيض "سكين".

وعندما حاول الأهالي تهدئته قام بدخول مسكنه وإضرام النيران به، وانتقلت الأجهزة الأمنية لمحل الواقعة وأمكن السيطرة على "الحريق المحدود" وضبط مرتكب الواقعة والسلاح الأبيض الذي كان بحوزته، حسب الداخلية المصرية.

وكان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، قد نشروا مقطع فيديو لحريق في أحد المنازل، وظهر به "كيان غريب"، وقالوا إنه " جني" يساعد أحد الدجالين، وهو ما تناقلته بعض المواقع الإخبارية المصرية، ما أثار ضجة بين أوساط المصريين.