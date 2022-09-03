فريد الديب يطعن على حكم إعدام قاتل نيرة أشرف

المصدر: البيان

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تقدم المحامي فريد الديب، دفاع المتهم محمد عادل المتهم بقتل نيرة أشرف في المنصورة، رسمياً بطعن أمام محكمة النقض في مصر على الحكم الصادر بحق موكله بالإعدام شنقاً.

وأودع الديب مذكرة بأسباب طعنه أمام النقض على حكم الإعدام قبل انتهاء الـ60 يوماً المدة القانونية للطعن على الأحكام الجنائية، وتقدم بحافظة مستندات مودعه باسم المحامي أحمد حمد، حسبما أفاد موقع «مصراوي» الإخباري.

وأصدرت محكمة جنايات المنصورة الدائرة الرابعة، في وقت سابق، حكمها بالإعدام شنقاً للمتهم بقتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، وذلك بعد ورود قرار فضيلة مفتي الجمهورية.

وقررت المحكمة، في وقت سابق، إحالة أوراق المتهم بقتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

الجدير بالذكر أن المحكمة طالبت، في حيثيات حكمها، بإذاعة حكم إعدام المتهم على الهواء مباشرة بعد إجراء تعديل تشريعي.

وأعلن فريد الديب المحامي توليه كتابة مذكرة الطعن على حكم إعدام المتهم وتقديمها أمام محكمة النقض، دون الإعلان عن تفاصيل أسباب طعنه.