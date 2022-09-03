طفلة تقتل شقيقتها بآلة حادة في مصر

المصدر: البيان

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شهدت محافظة بني سويف في مصر، جريمة قتل مروعة تعرضت لها طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات، على يد شقيقتها الكبرى وذلك بعدما عثر عليها مقتولة داخل منزلها، وبسؤال والديها لم يتهما أحداً بقتلها لعدم وجود خلافات مع أحد.

ونجح رجال المباحث الجنائية بمديرية الأمن في كشف غموض العثور على جثة الطفلة «ريتاج»، حيث كشفت التحريات الأولية أن الشقيقة الكبرى للمجني عليها، قامت بطعنها وأنهت حياتها بسبب الغيرة، كون الضحية كانت تتمتع بمعاملة خاصة من جميع أفراد أسرتها.

تقول الشقيقة الكبرى- وهى تعبّر عن حالها عقب القبض عليها: «ذهب عقلي مني وبدأت أحقد على أختي التي لم تقترف ذنبا فى حياتها سوى أنها استأثرت بحب الأسرة لنفسها دون أن تدري، فقررت قتلها وطعنتها عدة طعنات حتى فارقت الحياة، ولا أدري كيف فعلت ذلك فأنا أحبها جدًا.. وعقلي يرفض فكرة أنني لن أشاهدها مرة ثانية». وفقا لـ "المصري اليوم".

تفاصيل الجريمة تعود إلى تلقي اللواء أسامة حلمي، مدير الأمن، إخطارًا من رئيس المباحث الجنائية، يفيد بالعثور على جثة طفلة وبها عدة طعنات متفرقة بالجسم داخل منزل أسرتها بقرية أبويط دائرة مركز ناصر شمال المحافظة، وتم التوجيه بسرعة تشكيل فريق بحثي لكشف غموض الواقعة وظروفها وملابساتها، وسرعة ضبط الجاني.

وتم نقل جُثة الطفلة بسيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزي، وإخطار النيابة العامة التى طلبت استدعاء الطبيب الشرعي لإجراء الكشف الطبي عليها، وإجراء الفحوصات الطبية للوقوف على ملابسات الواقعة، وأسباب الوفاة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.