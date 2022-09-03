شاهد.. طفل سعودي يخطف الأنظار بفصاحة لسانه

المصدر: البيان

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أثار طفل سعودي تفاعلاً واسعاً في مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار فيديو يجمعه بأمير منطقة الباحة الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود.

وخطف الطفل محمد إبراهيم الشمري الأنظار بفصاحة لسانه وعفويته في حديثه مع الأمير حسام بن سعود الذي استجاب لرغبة الطفل في زيارته والتقاط صورة معه. كما استمع لقصيدة منه.

وأثناء اللقاء طلب الطفل من الأمير حسام بأن لا يتم منعه من الدخول والسلام عليه من قبل المسؤولين، كماطلب الطفل من الأمير بأن يبلغ سلامه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وبادره الأمير بقوله أبشر على خشمي.