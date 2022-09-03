شاهد.. طفل سعودي يخطف الأنظار بفصاحة لسانه
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أثار طفل سعودي تفاعلاً واسعاً في مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار فيديو يجمعه بأمير منطقة الباحة الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود.
وخطف الطفل محمد إبراهيم الشمري الأنظار بفصاحة لسانه وعفويته في حديثه مع الأمير حسام بن سعود الذي استجاب لرغبة الطفل في زيارته والتقاط صورة معه. كما استمع لقصيدة منه.
طفل سعودي يخطف الأنظار بفصاحة لسانهhttps://t.co/mnMIP4DhoS#السعودية#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/NbowTlHfcc— صحيفة البيان (@AlBayanNews) September 3, 2022
وأثناء اللقاء طلب الطفل من الأمير حسام بأن لا يتم منعه من الدخول والسلام عليه من قبل المسؤولين، كماطلب الطفل من الأمير بأن يبلغ سلامه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وبادره الأمير بقوله أبشر على خشمي.