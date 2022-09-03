يستغرق 7 دقائق فقط.. تمرين بسيط يقلّل الشجار بين الزوجين

المصدر: البيان

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تمرين بسيط بإمكانه تقليل الجدال والشجار مع شريك الحياة، وربما إنقاذ الحياة الزوجية، بحسب دراسة حديثة أجرتها جامعة نورث ويسترن الأمريكية.

ولا يستغرق التمرين بحسب الدراسة سوى سبع دقائق فقط.

وقالت مجلة "فوكاس" الإيطالية إنه وفقا للباحثين الأمريكيين، فإنه لمنع الزوجين من الخروج عن شعورهما والحفاظ على مستوى مرتفع لرضاهما، يكفي أن يكتب كل طرف على ورقة تفاصيل أحدث شجار مع الشريك الآخر، ولكن من وجهة نظر شخص ثالث افتراضي يريد مصلحة الطرفين.

وأكد الباحثون على أن هذه الطريقة فعالة لتقليل الشجار بين الأزواج، وبالتالي الاستمتاع بحياة سعيدة، مشيرين إلى أنه يكفي اتباع هذا التمرين ثلاث مرات فقط في السنة.

وعمد الباحثون من خلال تجربتهم، إلى التعرف على الخلافات الزوجية بين 120 من الأزواج الأمريكيين على مدار عامين، وقاموا بتقييم تلك العلاقات وفقا لعدة معايير، مثل الرضا والحب والألفة والثقة والعاطفة والالتزام.

طلب الباحثون من نصف عدد الأزواج المشاركين خلال السنة الثانية، القيام بالتمرين السابق ذكره كل أربعة أشهر، وقام نصف الأزواج بالتمرين.

تبين أن الأزواج الذين مارسوا التمرين أكثر سعادة ورضا عن حياتهم الزوجية من غيرهم، ما يعني باختصار أن هذا التدريب الذي يستهدف معرفة الأسباب المختلفة للشجار من وجهة نظر خارجية يمكن أن يحسن العلاقة بين الزوجين وربما يجنبهما نهاية العلاقة.