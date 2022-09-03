تدنّي مستوى الرياضيات والقراءة لدى تلاميذ أمريكا

المصدر: (دبي - البيان)

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شهدت مستويات الرياضيات والقراءة لدى التلاميذ في المدارس الابتدائية الأمريكية انخفاضاً كبيراً خلال فترة الجائحة، وتحديداً لدى التلاميذ الأكثر ضعفاً في هاتين المادتين، حسب ما أظهرت نتائج اختبار محلي أجري على أطفال يبلغون 9 سنوات.

واستناداً إلى مقياس 500 نقطة، تدنى المستوى العام للقراءة من 220 إلى 215 في انخفاض هو الأكبر منذ سنة 1990، فيما شهد مستوى الرياضيات انخفاضاً هو الأكبر على الإطلاق منتقلاً من 241 إلى 234، وفق ما بينت نتائج التقييم الوطني للتطور التعليمي الذي أجري على 14800 تلميذ، وهو التقييم المحلي الأول الذي يجرى منذ انتشار الجائحة. وحملت الجائحة تأثيراً على النظام التعليمي الأمريكي، إذ أقفلت خلالها المدارس أو فتحت بعضها جزئياً موفرة تعليماً عن بُعد.