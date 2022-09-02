13 قتيلاً وجريحاً في تصادم مروع بين قطار وحافلة في مصر

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 10 آخرون في تصادم قطار مع حافلة ركاب بمحافظة الشرقية شمال مصر.

وكشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة المصرية أن الحادث أسفر عن إصابة 10 أشخاص ووفاة 3 آخرين بينهم شقيقان وغالبيتهم يقيمون في منطقة أبو دهشان بفاقوس، وكانوا في طريقهم للمصيف بمدينة الإسماعيلية.

كما كشفت التحريات أن قائد الحافلة حاول عبور شريط السكك الحديدية عند مزلقان قرية أكياد فاصطدم به القطار القادم من الزقازيق إلى فاقوس وأطاح بالحافلة لمسافة طويلة.

بدورها، دفعت السلطات بسيارات الإسعاف لموقع الحادث حيث جرى نقل الجثث والمصابين لمستشفى فاقوس العام بينما قامت الإدارة العامة للمرور في الشرقية بإزالة آثار الحادث ورفع حطام السيارة المحطمة، وإعادة حركة القطارات إلى طبيعتها مرة أخرى.