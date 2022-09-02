طيار يحذر الركاب.. لن نقلع وسينزل الجميع إذا لم تتوقف عن فعلك القبيح

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

حذر طيار في شركة "ساوث ويست أيرلاينز" من أنه سيبقي الطائرة على الأرض ولن يقوم بالرحلة، إذا لم يتوقف أحد الركاب عن فعلته القبيحة.

وأذهل هذا التحذير الغريب عشرات المسافرين، الذين كانوا يتمنون رحلة هادئة من هيوستن إلى مدينة كابو المكسيكية، التي تعد وجهة سياحية مفضلة للأمريكيين.

وعلى مكبر الطيارة، قال الطيار بصرامة: "إلى الشخص الذي يقوم بهذا العمل المقرف، توقف عن ذلك، وإلا سألغي عملية الإقلاع وسننزل جميعا. لا تتلف إجازة المسافرين".

وتبين لاحقا، أن أحد الركاب، كان يقوم بإرسال صور "مخلة بالآداب"، عبر خاصية "آير دروب" على آيفون، لركاب عشوائيين معه على متن الطائرة.

وتتيح خاصية "أير دروب" إرسال أي صور من هاتف آيفون لآخر، في نفس المجال الجغرافي، دون الحاجة للحصول على رقم الهاتف الآخر.

ووفقا لصحيفة "الصن"، قال الطيار عبر مكبر الصوت: "إذا استمر هذا الفعل ونحن على الأرض، فسوف يتعين علي الانسحاب إلى البوابة، وسيضطر الجميع للنزول، وسيتعين علينا تسليم الفاعل إلى الأمن وستتلف إجازة الجميع".

وأضاف: "بالنسبة لموضوع آير دروب، توقف عن إرسال الصور العارية، دعنا نذهب إلى كابو".