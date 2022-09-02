بعد 3 أشهر.. تفعيل الربط الآلي للمخالفات المرورية بين الإمارات والكويت

المصدر: البيان

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​أعلنت وزارة الداخلية الكويتية أمس عن انعقاد اجتماع مرئي بين الفريق الفني لربط المخالفات المرورية بالكويت ونظيره بالإمارات، لإتمام إجراءات ربط المخالفات المرورية بين الدولتين وآلية تسجيل المخالفة وتحصيلها إلكترونيا.

وبحسب صحيفة القبس الكويتية، سيتم تفعيل عملية الربط الآلي للمخالفات وتحصيلها بين البلدين كخطوة أولى مطلع ديسمبر المقبل أي بعد 3 أشهر، تليها في المرحلة الثانية عملية الربط الآلي مع السعودية ثم البحرين ومن ثم باقي دول مجلس التعاون الخليجي.

وأضافت أن عملية الربط الآلي وتحصيل المخالفات المرورية ستشمل المواطنين والمقيمين في البلدين.

وأوضحت، أنه في حال ارتكب مواطن كويتي أو وافد مقيم بالكويت أثناء زيارته للإمارات مخالفة مرورية داخل الإمارات سيسمح النظام الآلي بين البلدين بتسجيل المخالفة في قسم المخالفات المرورية بالكويت تحت مسمى (مخالفة خارجية) ومن ثم تحصيل القيمة المالية للمخالفة من الشخص المخالف بالدينار الكويتي بما يعادل قيمتها المالية بالدرهم الإماراتي.

وبعد تحصيل القيمة المالية للمخالفة سيتم إرسالها آلياً إلى قسم تحصيل المخالفات المرورية بالإمارات، وهو ما سيتم كذلك إذا ارتكب مواطن إماراتي أو وافد يقيم في الإمارات مخالفة مرورية داخل الكويت.