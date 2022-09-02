رجل أعمال سعودي يتعرض لعملية احتيال بـ2.5 مليون جنيه في مصر

المصدر: البيان

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تعرض رجل أعمال سعودي لعملية احتيال من مقيم عربي في القاهرة بمبلغ يقارب 2.5 مليون جنيه مصري.

وتقدم رجل الأعمال بشكوى عاجلة لدى الجهات الأمنية في مصر.

وكان الدكتور فهد الجوفي رجل الأعمال السعودي قد التقى المقيم العربي ووقع معه كافة المستندات النظامية لبدء استثمار المبلغ وفق الأنظمة الاستثمارية المصرية، ولكنه فوجئ باختفاء المقيم العربي عن الأنظار، ما دعاه لرفع الشكوى على الفور. وفقا لصحيفة سبق.

وعبر الدكتور فهد عن شكره وتقديره لسفارة السعودية في القاهرة، وعلى رأسهم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر الأستاذ أسامة نقلي وجميع منسوبي السفارة ودورها الكبير الذي تقوم به لحماية المواطن السعودي.

وأكد أن السفارة وجهاز أمن الدولة المصري باشرتا عمليات التحقيق في عملية نصب واحتيال مالي التي تعرض لها من قبل النصاب المقيم في القاهرة.

وأضاف الجوفي: "إن دائرة الحماية القانونية بالسفارة السعودية بالقاهرة تواصل عملها للوصول إلى المحتال".

وقد وكل الجوفي محاميه المستشار القانوني ناصر حجازي بدعوة إلى شرطة التجمع الأول وتم إحالة القضية إلى النيابة العامة والمحضر رقم 12407 إداري قسم أول شرطة التجمع الأول إلى الاستيفاء لإجراء التحريات اللازمة حول واقعة النصب والاحتيال.

وتابع: "المحضر الآن طرف رئيس المحاضر الإدارية لعرضه على مباحث القسم لعمل التحريات اللازمة، كما قام العاملون بالسفارة مشكورين، وعلى رأسهم سفير خادم الحرمين بالقاهرة ومتابعة من رئيس الإدارة القانونية سعادة المستشار مجدي محفوظ بمخاطبة الأمن القومي.