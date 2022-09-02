الملكة رانيا تكشف عن موعد زفاف الأمير الحسين

المصدر: البيان

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كشفت الملكة رانيا العبدالله عن موعد زفاف الأمير الحسين بن عبدالله الثاني وخطيبته رجوة بنت خالد آل سيف.

وأبدت الملكة بعفوية خلال لقاء جمعها، يوم الاثنين الماضي، مع أعضاء مؤسسة «شباب 42» للمجتمع المدني في محافظة مأدبا جنوب العاصمة عمّان ترحيبها بـ«من يريد الزواج خلال صيف العام المقبل مع الحسين».

يذكر أنه في 17 أغسطس الماضي، أعلن الديوان الملكي الهاشمي عن خطبة الأمير الحسين على رجوة آل سيف.

واحتفلت الملكة رانيا بأنباء الخطبة، بمنشور مؤثر نشرته على صفحتها الرسمية على انستغرام، هنأت فيه ابنها الأكبر وعروسه، وقالت إنها لم تدرك أنها من الممكن أن تحمل كل ذلك القدر الهائل من الفرح في قلبها.

وفي منشور آخر، رحبت الملكة رانيا، بخطيبة ابنها في العائلة ووصفتها بأنها قد أصبحت ابنتها الثالثة، وأرفقت مع المنشور صورة تجمعها بزوجة ابنها المستقبلية.

أخيرا وبمناسبة عيد ميلادها نشرت الملكة رانيا صورة جديدة على انستغرام، بصحبة الأمير الحسين وخطيبته رجوة آل سيف والأمير هاشم والأميرة سلمى والأميرة إيمان وخطيبها جميل ألكساندر ترميوتس، وعلقت، "فرحانة فيكم، ما في أحلى من هيك عيد ميلاد بوجودكم حولي".