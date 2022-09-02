الكويت.. إنهاء خدمات 132 وافداً في البلدية

المصدر: البيان

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أصدر أحمد المنفوحي المدير العام للبلدية في الكويت، قراراً بإنهاء خدمات 132 وافداً يعملون في عدد من قطاعات البلدية.

ويأتي إنهاء خدمات الوافدين ضمن سياسة تكويت الوظائف الصادرة من مجلس الخدمة المدنية، وتنفيذ سياسة إحلال العناصر الوطنية، وتطبيقاً لقرار وزيرة البلدية د. رنا الفارس، التي وضعت خطة زمنية من 3 مراحل لتكويت الوظائف في البلدية، بحيث تبدأ المرحلة الأولى بإنهاء عقود 33 بالمئة من غير الكويتيين في فترة إنذار اعتباراً من 1 سبتمبر الجاري، تليها المرحلة الثانية بإنهاء خدمات 33 بالمئة في 1 فبراير 2023، على أن يتم في المرحلة الثالثة منح فترة إنذار اعتباراً من 1 يوليو 2023 للعدد المتبقي من الموظفين.

وبحسب صحيفة القبس الكويتية فإن هناك دفعات جديدة سيتم إنهاء خدماتها قريباً.