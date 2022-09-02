حقيقة اختطاف فتاة كويتية في تركيا

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت صحيفة القبس الكويتية حقيقة الأخبار المتداولة عن اختطاف فتاة موجودة مع أسرتها في مدينة طرابزون بتركيا، وأكدت أن الفتاة برفقة ذويها ولسيت مفقودة أو مخطوفة.

وأوضحت أن وزارة الخارجية ممثلة بسفارة الكويت في أسطنبول تحركت منذ ورود معلومات بوجود حالة فقد او اختطاف للفتاة حيث تواصلت مع ذويها فوراً وأكدوا أن الفتاة موجودة.

ونوهت إلى أن وزارة الخارجية ممثلة بالسفارات في الخارج تتفاعل فوراً مع اي معلومات تخص المواطنين بتوصيات وتوجيهات مباشرة من وزير الخارجية الشيخ د. أحمد الناصر.