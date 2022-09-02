الأول من نوعه.. افتتاح "مقهى علم الآثار" في الصين

المصدر: البيان

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برعاية مشتركة بين معهد تشونغتشينغ للآثار الثقافية وعلم الآثار ومجلس تشونغتشينغ الثقافي والإبداعي، افتتح أول مقهى صيني يحمل طابع علم الآثار رسميًا في تشونغتشينغ قبل أيام قليلة.

يهدف المقهى إلى عرض نتائج البحث الأثري لتاريخ وثقافة تشونغتشينغ بطريقة يحبها الشباب اليوم، بحسب صحيفة "الشعب" الصينية.

ويعرض المقهى عند الدخول سلسلة من النسخ المتماثلة 1: 1 للآثار الثقافية المكتشفة في تشونغتشينغ على الحائط، كما تم عرض الأدوات المختلفة اللازمة لعمل الاستكشاف الأثري على الجدار الآخر.

وسيحاول المقهى في المستقبل إبداع إنتاج فناجين القهوة المقلدة للآثار الثقافية والقيام بأنشطة صالون منتظمة، بحيث يمكن للسائحين تجربة سحر الثقافة الأثرية أثناء تذوق القهوة.