الطبيعة عندما تُبدع.. "عين ثعلب" من كثبان رمليّة وماء

المصدر: البيان

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نشر المصور الصيني وانغ هان بينغ في يوليو الماضي، فيديوهات مدهشة لصحراء كوموكولي في منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم بشمال غربي الصين، والتي التقطها عبر كاميرا الطائرات المسيّرة.

وتقع صحراء كوموكولي على ارتفاع 4000 متر فوق مستوى سطح البحر، تسجل مستويات متدنية من الأمطار سنويا. لكن بعد هطول أمطار غزيرة في شهر يوليو الماضي، تشكّلت بحيرات صغيرة زرقاء وصافية بين كثبان الرمال الشاسعة، وبدت من الأعلى مثل "عين الثعلب"، بحسب صحيفة "الشعب" الصينية.