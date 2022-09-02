نمو نبتتين مزروعتين في المختبر الفضائي الصيني بشكل جيّد

المصدر: البيان

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نبتت بذور نبتتين في الوحدة المعملية "وينتيان" بمحطة الفضاء الصينية، وهما الآن في حالة جيدة، وفقا لإيجاز حول التقدم في تجارب زراعة النباتات بالمحطة الفضائية يوم الاثنين الماضي.

وتم وضع عينات بذور من نباتين، أرابيدوبسيس والأرز، في خزانة تجربة بيئة الحياة في الوحدة العملية، والتي تم إطلاقها إلى الفضاء في يوليو الماضي. وبدأت تجارب الزراعة بالفضاء يوم 29 يوليو بتعليمات أرضية، بحسب صحيفة "الشعب" الصينية.

وذكر الإيجاز الصحفي أن شتلات نبات الأرابيدوبسيس نمت مكونة عدة أوراق، فيما نمت شتلات الأرز إلى ارتفاع حوالي 30 سم، موضحا أنه سيتم إجراء تجارب دورة حياتهما في وقت لاحق للحصول على بذور فضائية.

وقال تشنغ هوي تشيونغ، الباحث في مركز التميز في علوم النباتات الجزيئية التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، إن البلاد نجحت في الحصول على بذور فضائية من نبات أرابيدوبسيس من خلال تجربتها السابقة لدورة الحياة في الفضاء.

وأضاف تشنغ أنه من المؤمل أن تنج التجربة الخاصة بدورة حياة الأرز في الوحدة المعملية "وينتيان" وأن توفر إرشادات نظرية لإنتاج الحبوب الفضائية.

وقال تشنغ إن نمو النبات في الفضاء يواجه مشاكل، مثل تأخر وقت الإزهار، وانخفاض معدل إعداد البذور، وانخفاض جودة البذور، وإن القليل من المحاصيل، مثل اللفت والقمح والبازلاء، هي التي أكملت تجاربها في الفضاء للحصول على البذور.