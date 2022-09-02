أخطأ مع خلية نحل فعاجله بـ20 ألف لسعة

المصدر: (واشنطن - أ ف ب)

ت + ت - الحجم الطبيعي

لطالما تعرض بعض الأشخاص لهجوم حيوانات وطيور وحشرات على مر الزمن، وهذا ما حدث شاب في العشرين من عمره، إذ دخل في غيبوبة بعدما تعرض لأكثر من 20 ألف لسعة نحل قاتل في الولايات المتحدة، على ما أفادت أسرته ووسيلة إعلامية محلية أول من أمس.

وأُدخل أوستن بيلامي، الذي وُضع على أجهزة التنفس الاصطناعي، عمداً في غيبوبة داخل المركز الطبي التابع لجامعة سينسيناتي في ولاية أوهايو (شمال الولايات المتحدة)، على ما ذكرت قناة «فوكس 19» المحلية.

وقالت والدته شاونا كارتر في منشور كتبته في صفحة أنشئت الاثنين الماضي لجمع التبرعات ودفع تكاليف الاستشفاء إنه «يكافح من أجل حياته».

وكان أوستن بيلامي يقطع صباح الجمعة شجرة ليمون عندما أزال بالخطأ خلية من النحل القاتل.

ويُعرف هذا النحل الذي يُسمى كذلك بالنحل الإفريقي، بأنه مؤذٍ جداً. أما جدة بيلامي وعمه اللذان كانا قربه، فشهدا على الحادثة من دون تمكنهما من التدخل لأنهما تعرضا بدورهما لهجوم من النحل، بحسب «فوكس 19». ويتوقع الأطباء أن يتعافى بيلامي بشكل كامل، بحسب القناة المحلية.