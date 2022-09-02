أكياس البلاستيك للاحتماء من حرارة الشمس في إسبانيا

المصدر: (فالفيردي ديلا فيرا - رويترز)

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تسلل أشعة الشمس للشوارع الضيقة في قرية فالفيردي ديلا فيرا الإسبانية دفع السكان لنسج ستائر متعددة الألوان مصنوعة من أكياس التسوق البلاستيكية وبقايا اللوحات الإعلانية القديمة؛ حيث شاركت مجموعة من أهالي القرية، أغلبهم من كبار السن، في نسج ستائر من المواد المعاد تدويرها لتزيين منازلهم، وحماية جيرانهم من الحرارة الحارقة، فضلاً عن القيام بدور تجاه الحفاظ على البيئة.

وقالت مارينا فرنانديث، وهي مهندسة معمارية ومصممة تبلغ من العمر 41 عاماً وتقيم في المنطقة: «ندرك قيمة الظل، خاصة بعد درجات الحرارة المرتفعة التي شهدناها هذا العام، والأهم هو أن أفراداً من القرية هم الذين صنعوها».