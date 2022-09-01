11 خطأ بحيثيات الحكم.. محامي المتهم بقتل نيرة أشرف يطعن على حكم الإعدام

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تقدم دفاع المتهم بقتل الطالبة المصرية نيرة أشرف بمذكرة طعن على حكم إعدامه في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«فتاة المنصورة» بمحكمة جنايات المنصورة.



وقال المحامي أشرف نبيل، إنه تقدم بالطعن على الحكم الصادر من محكمة جنايات المنصورة، بالإعدام بحق موكله محمد عادل المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف، مشيرا إلى أنه تقدم بالطعن بعد دراسة وقراءة حيثيات القضية والحكم والذي وصفه بقوله: "مكتوب بدقة شديدة".

وأكد دفاع المتهم محمد عادل قاتل الطالبة نيرة أشرف، أنه بعد قراءة ودراسة حيثيات الحكم ورغم دقتها الشديدة في الكتابة، لكنها لم تسلم من الأخطاء، لافتا إلى أنها اشتملت على 11 خطأً مكتوبا بحيثيات الحكم.

وأشار المحامي أشرف نبيل، إلى أن الأخطاء الـ 11 المكتوبة بالحكم الصادر ضد المتهم، تؤدي إلى نتيجة واحدة وهي بطلانه مطلقا ونقضه واجب في هذه الحالة وفق ما نص عليه القانون،وفقا لما نشرته وسائل إعلام مصرية.

وتقدم المحامي بخالص التعازي لأسرة المجني عليها، قائلا: "أتقدم بخالص التعازي لأسرة نيرة أشرف ربنا يصبرهم، وتغمدها الله بواسع رحمته".