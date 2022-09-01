النيابة العامة تأمر بحجز 19 شخصاً في الكويت

المصدر: البيان

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أمرت النيابة العامة في الكويت بحجز 14 مواطناً وشخصاً آخر من فئة المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية «بدون» إلى الغد، لاستكمال التحقيقات معهم في تهمة المشاركة في تجمعات «غير مرخصة».

كما قررت استمرار حجز 4 آخرين محجوزين منذ يوم أول من أمس.

وبحسب صحيفة القبس الكويتية، فإن النيابة العامة تنتظر مثول 3 من المشمولين بقائمة الاتهام من خلال ضبطهم أو تسليم أنفسهم.

وكانت وزارة الداخلية قد طالبت المتهمين بفض التجمع إلا أنهم استمروا في التجمع مما دفعها إلى إحالتهم إلى النيابة العامة بتهمة مخالفة القانون.