مقتل وإصابة 33 شخصاً في حادث تصادم عنيف في مصر

المصدر: البيان

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توفي 3 أشخاص وأصيب 30 آخرون في حادث تصادم سيارة نقل بأتوبيس رحلات على طريق الجلالة في مصر.

وتم نقل المتوفين إلى ثلاجة حفظ الموتى والمصابين لمستشفى السويس العام لتلقي العلاج.

الحادث، وفق ما أكده شهود عيان للشرطة المصرية، وقع أمس الأربعاء حينما اصطدمت سيارة النقل التي كانت محملة بمادة "البازلت" المخصصة لرصف الطرق، بمقدمة الحافلة من اليسار، مما نتج عنه تهشم جانب كبير من الحافلة.

وكشف وكيل وزارة الصحة والسكان بالسويس، إسماعيل الحفناوي، لموقع "سكاي نيوز عربية" أن الحادث وقع قبل مدينة الجلالة بنحو 25 كيلومترا، مشيرا إلى أنه تم الدفع بسيارات الإسعاف اللازمة لنقل المصابين للمستشفى والقتلى للمشرحة.

وأضاف أنه تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى السويس العام حيث تم رفع حالة الطوارئ لإسعافهم.

وأوضح مدير مستشفى السويس العام، أحمد نوح، أن إصابات الجرحى في الحادث تنوعت ما بين كسور وجروح قطعية وأخرى طفيفة، فيما كانت هناك بعض الحالات الحرجة التي استلزم دخولها إلى العناية المركزة.

وانتقل فريق من النيابة العامة إلى موقع الحادث للمعاينة والوقوف على أسبابه وتم التحفظ على سائق سيارة النقل، كما انتقلت النيابة لسماع أقوال المصابين بالمستشفى.