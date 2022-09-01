دراسة: أسماك القرش لا تتجنب المياه المزدحمة بالناس

المصدر: فلوريدا - رويترز

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يسبح المصطافون في مياه بعض المناطق الحضرية لكن على بعد مسافة قصيرة منهم تتحرك أسماك القرش دون أن يدركوا ذلك، بحسب دراسة أجرتها جامعة ميامي تتبعت تحركات الأسماك المفترسة قبالة الساحل الجنوبي لفلوريدا. وفي إطار الدراسة، جرى تتبع ثلاثة أنواع مختلفة من أسماك القرش وهي قرش الثور وقرش الحاضن وقرش أبو مطرقة الكبير، عبر تثبيت أجهزة إرسال صغيرة بأجسادها ومراقبة تحركاتها لعدة سنوات.

توقع الباحثون أن تبتعد أسماك القرش عن المناطق المزدحمة مثلما تفعل الحيوانات البرية الكبيرة، لكنهم وجدوا، بدلاً من ذلك، أنها تقضي وقتاً طويلاً في المياه التي يحب الناس السباحة فيها.

قال نيل هامرشلاج، وهو مدير برنامج أبحاث أسماك القرش والمحافظة عليها بجامعة ميامي «إن القرش لا يريد أن يهاجم الناس، وأنه، في الواقع، يتسامح معهم ويميل إلى تجنبهم».