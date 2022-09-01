«ناسا» تحاول إطلاق «صاروخ القمر» مجدداً

المصدر: واشنطن - أ ف ب

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أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية أنها ستحاول مجدداً إطلاق صاروخها العملاق الجديد نحو القمر السبت المقبل، بعد فشل محاولة أولى الاثنين الماضي بسبب مشكلة فنية.

وقال مايك سارافين المسؤول في وكالة ناسا عن مهمة «أرتيميس»، التي ستشكل بداية البرنامج الأمريكي للعودة إلى القمر، «لقد اتفقنا على تغيير موعد انطلاقنا ليوم السبت في الثالث من سبتمبر». وحذر مسؤول في هيئة الأرصاد الجوية من أن احتمال تسجيل ظروف مناخية غير المواتية، مثل هطول الأمطار أو العواصف الرعدية، لا تزال عالية في الوقت الحالي وتقرب من 60 %.