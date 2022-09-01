عودة «حرب الطماطم» في إسبانيا

المصدر: بونيول ــ رويترز

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رشق آلاف المحتفلين بعضهم البعض بحوالي 130 طناً من ثمار البندورة (الطماطم) الناضجة، أمس، في بلدة بونيول بشرق إسبانيا، في النسخة 75 من مهرجان «توماتينا»، بعد انقطاع لمدة عامين.وبدأت المعركة في منتصف النهار، عندما شقت ست شاحنات طريقها في الشارع الرئيسي، ووزعت على مدى ساعة الثمار التي تحولت إلى مقذوفات في أيدي المحتفلين يرشقون بها بعضهم البعض ليغرقوا جميعاً في بحر من العصير الأحمر.

ويُعتقد أن مهرجان «توماتينا» ظهر إلى الوجود بعد اضطراب عفوي بين القرويين في عام 1945.

وتم حظره لفترة من الوقت خلال الخمسينيات، لكنه عاد واكتسب شعبية بجميع أنحاء إسبانيا في الثمانينيات وأصبح يجتذب اليوم حشوداً ضخمة.