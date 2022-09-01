75000 دولار لقاء صورة لوارن بافيت تحمل توقيعه

المصدر: وكالات

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بيعت صورة للملياردير الأمريكي وارن بافيت تحمل توقيعه بمبلغ 75100 دولار في مزاد علني، على أن تذهب العائدات لصالح مؤسسة خيرية يدعمها رجل الأعمال البارز منذ فترة طويلة في مسقط رأسه.

واختتم المزاد على موقع (إي باي)، أول من أمس، والذي تزامن مع عيد ميلاد بافيت الثاني والتسعين. ولم يتم الكشف عن هوية المشتري على الفور.

والصورة التي صممتها شركة موتيفا آبت، تزينها صفوف من الحروف يمكن أن تضاء لإبراز بعض من أشهر الأقوال الشهيرة المنسوبة إلى بافيت، ومن بينها «النساء تجعلني متفائلاً بشأن أمريكا».