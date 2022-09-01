قارب بالطاقة الشمسية

المصدر: دبي ـ البيان

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ابتكر الطلاب في جامعة منطقة الأورال الروسية للمواصلات قارباً يسير بالطاقة الشمسية. وعمل على تجميعه الطالبان في السنتين الأولى والثالثة، سيرغي لوغوف ومكسيم فرولوف، ثم انضم إليهما طلاب آخرون ليشكلوا فريقاً للمبتكرات. واستخدم الطلاب قارباً عادياً قاموا بتطوير بعض أجزائه. وحصل القارب على مروحة قوية وبطارية جيدة قائمة على الليثيوم الأيوني، فضلاً عن البطاريات الشمسية، حسب «روسيا اليوم».

وقال رئيس مركز المبتكرات التكنولوجيات في الجامعة إيغور شوميلوف، إن القارب يسير بفضل البطاريات الشمسية التي تتلقى طاقة الشمس وتحوّلها إلى كهرباء تنقل إلى البطاريات الأساسية التي تغذي المحرك الكهربائي.