وفاة 10 أشخاص بينهم 7 تلاميذ في حادث مروع بإندونيسيا

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

لقي 10 أشخاص على الاقل، من بينهم سبعة من تلاميذ المدارس الابتدائية، حتفهم إثر اصطدام شاحنة بمقطورة خارجة عن السيطرة بمحطة للحافلات، كما أطاحت ببرج تقوية لشبكات الهواتف المحمولة، بالقرب من العاصمة الإندونيسية جاكرتا، اليوم الأربعاء.

وقال قائد إدارة شرطة المرور المحلية، أجونج بيتويو، إن 20 شخصا على الأقل، أصيبوا في الحادث الذي وقع أمام مدرسة ابتدائية في بلدة بيكاسي.

وأوضح بيتويو أن الشاحنة "اصطدمت بموقف الحافلات ثم أطاحت بالبرج، ما أدى إلى انهياره."

وأضاف أنه من المرجح أن يكون تعطل المكابح هو السبب وراء وقوع الحادث.

