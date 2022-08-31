فيديو.. مذيع باكستاني يبث تقريره وهو يصارع مياه الفيضانات

المصدر: البيان

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يسعى الإعلامي لإيصال المعلومة والخبر محفوفاً بأكبر قدر من المصداقية، وهذا ما نجح فيه مذيع باكستاني، أثار تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل بعد تقديم تقريره التلفزيوني وهو يصارع مياه الفيضانات التي اجتاحت بلاده، رغبة منه في نقل واقع المأساة التي تعيشها بلاده بكل وضوح.

وفي الفيديو المتداول على مواقع التواصل، يظهر المذيع يستجمع قواه ويبتلع بعضاً من ماء الفيضانات ويمسك بالمايكروفون في اليد الأخرى ويقدم تقريره الإخباري، حسب موقع "سبوتنيك".

ونرى أنه متمسك بصخرة لإنقاذ نفسه من المياه الجارفة. كما يمكن سماعه وهو يصف الوضع من داخل المياه التي تأخذه مع تدفقها، فيبدو كأنه غير قادر على التوازن أو الوقوف بشكل سليم.

وانتشر الفيديو على نطاق واسع في مختلف بقاع العالم ونال عدداً كبيراً من التعليقات الإيجابية.

وتسببت الفيضانات في مقتل أكثر من 1000 شخص، وأثرت في أكثر من 30 مليون شخص، ودمرت محاصيل الأرز والقطن. وكشفت وزيرة التغير المناخي الباكستانية شيري رحمان أن ثلث بلادها "غارق تحت المياه" نتيجة الفيضانات الناجمة عن أمطار موسمية قياسية هذا العام.