السعودية: هزة أرضية بقوة 3.62 جنوب غرب الباحة

المصدر: البيان

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رصدت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية صباح اليوم الأربعاء عند الساعة 9:34 هزة أرضية بقوة 3.62 على مقياس ريختر، جنوب غرب الباحة.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أبا الخيل، أن فريق متخصص انطلق عقب حدوث الهزة الأرضية إلى موقع حدوث الزلزال لمعاينة المنطقة وجمع البيانات لمعرفة الأسباب التي تسببت في حدوث هذه الهزة، وذكر بأن الهزات الأرضية أمر طبيعي يحدث في كل مكان ودون سابق إنذار وأنها تختلف درجاتها وقوتها، وأن ماحدث في منطقة الباحة هزة أرضية طبيعية.

وبحسب صحيفة عكاظ، تلقى الدفاع المدني في منطقة الباحة ثلاثين بلاغاً ؛ عبّر فيها مواطنون عن استشعارهم للهزة الأرضية، التي وقعت صباح اليوم، دون تسجيل أي أضرار.

فيما أوضح مصدر في الأرصاد وقوع الهزة، وعدها الثانية خلال عشرة أعوام، مؤكداً عدم تسجيل أي أضرار، فيما نبهت بعض مدارس المنطقة أولياء الأمور إلى أن وضع المدارس والطلاب والطالبات مستقر، كون الهزة مرت بسلام.