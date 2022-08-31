الصين تطلق طائرة برمائية لمكافحة الحرائق

المصدر: البيان

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نجحت الصين في إطلاق طائرة برمائية كاملة جديدة التكوين مصممة لمكافحة الحرائق، بحسب وكالة "شينخوا".

وقامت الطائرة "أيه جي 600 إم"، بأول رحلة برمائية لها أول أمس الاثنين، وفقا لشركة صناعة الطيران الصينية "أفيك".

ودخلت الطائرة ذات التكوين الجديد إلى المياه من مطار في مقاطعة هوبي بوسط الصين قبل أن تقلع من المياه. وهبطت بعد ذلك بسلام في خزان مياه بعد رحلة استغرقت 18 دقيقة، حسبما قالت "أفيك"، الشركة الرائدة في صناعة الطائرات في البلاد.

وأضافت الشركة أنه خلال الرحلة الأولى المذكورة، أجرت الطائرة البرمائية عدة مهام لاختبارات الطيران وكانت في حالة جيدة.

وقامت الطائرة البرمائية "أيه جي 600 إم" بأول رحلة لها من الأرض في 31 مايو الماضي.

ومن المتوقع أن تخدم في مهام مكافحة الحرائق في العام 2023 وتدخل السوق في العام 2025، بحسب الشركة.