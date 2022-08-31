خطر زاحف على «غرينلاند» أكبر جزيرة جليدية

المصدر: دبي - وكالات

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كشفت دراسة حديثة، أن كوكب الأرض مقبل على «كارثة بيئية» كبرى، حتى وإن بادر العالم إلى إيقاف انبعاثات الغاز، بدءاً من اليوم، والسبب في ذلك هو أن الضرر حصل أصلاً، بسبب ما اقترفته أيادي البشر.وبحسب الدراسة المنشورة في صحيفة «نيتشر كلايمت تشانج»، فإن جزيرة غرينلاند، وهي الأكبر في العالم ستفقد كمية هائلة جداً من طبقة الجليد، بغض النظر عن الجهود العالمية الحالية. وذكرت الدراسة أن 3.3 في المئة من طبقة الجليد التي تغطي غرينلاند ستذوب بشكل حتمي، وهي تعادل 110 تريليونات طن من الجليد.

وعند ذوبان هذا القدر من الجليد في الجزيرة، فإن ذلك يعني ارتفاع مستوى البحار والمحيطات بما يزيد على 30 سنتيمتراً، الأمر الذي يشكل تهديداً للكثير من الدول التي تقع على السواحل.