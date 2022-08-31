العثور على كنز نفيس داخل قبر امرأة في رومانيا

المصدر: البيان

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عثر على مجموعة غير عادية من خواتم الذهب، تتدلى من رأس امرأة داخل قبرها، الذي يعود لأكثر من 6500 عام، وذلك من قبل علماء آثار في رومانيا.

وعثر داخل المقبرة، التي تعود إلى العصر النحاسي، على 169 خاتما من الذهب، و800 حبة عظمية، وسوار نحاسي مزخرف حلزوني وفق فريق البحث الروماني.

ويرجح العلماء أن المرأة تعود إلى نخبة المجتمع نظرا لكمية الذهب المدفونة معها وحالة جثتها، التي تشير إلى أنها كانت طويلة وتتغذى جيدا، وأن الحالة الجيدة لأسنانها قدمت المزيد من الأدلة على أنها تتمتع بوضع مادي مريح، بحسب وكالة "سبوتنيك".

ووصف الباحثون هذا الاكتشاف بالاستثنائي، معتبرين أن "مثل هذا الكنز لم يعد موجودًا في وسط وشرق أوروبا".

ويسعى الباحثون إلى معرفة المزيد عن هذه المرأة المدفونة مع كنوزها، لتحديد الثقافة التي تنتمي إليها، وما إذا كانت الحلقات مصنوعة من ذهب أرخبيل ترانسيلفانيا.