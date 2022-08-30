البرق يقتل راكبي دراجتين كهربائيتين في جبال الألب الإيطالية

المصدر: البيان

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قتلت صواعق برق إيطاليين اثنين كان على متن دراجتين كهربائيتين، وذلك في جبال الألب الإيطالية بالقرب من مدينة تورين، بحسب صحافة إيطالية.

وعثر سائق سيارة كان يعبر في المنطقة على الجثتين وهما لرجلين يبلغان من العمر 53 و55 عاماً على التوالي.

كان الرجلان يركبان دراجتين جبليتين تعملان بالكهرباء ويمارسان الرياضة قبل أن يصعقهما البرق على ارتفاع أكثر من 2300 متر عن سطح البحر.

ونقلت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية اليومية عن خبير قوله إن بطاريات الدراجات الكهربائية تزيد من مخاطر التعرض للصواعق.

ويشرح أحد المنقذين العاملين في المنطقة لصحيفة "لا ستامبا" إنه في الجبال "لا توجد ملاجئ أو أشجار كبيرة يمكن أن يتوجه إليها تيار البرق"، مما يشكل عادة حماية للبشر.

أحد الضحيتين وهو رجل أعمال معروف في إيطاليا كان يدير شركة عائلية مشهورة بصناعة خبز "البانيتوني" الإيطالي تأسست العام 1927.