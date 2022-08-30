فاجعة مؤلمة.. طفلة تشنق نفسها بعد وفاة والديها

المصدر: البيان

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أقدمت طفلة على إنهاء حياتها بعدما لفت حبل حول رقبتها وتدلت به من سقف منزلها بالفيوم في مصر.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العقيد أحمد عبدالحميد سيف مأمور مركز شرطة الشواشنة يفيد بوفاة رحمة عبدالله 14 سنة تلميذة بالصف الثالث الإعدادي شنقًا.

وتبين من المعاينة قيام الطفلة بلف حبل حول رقبتها وتدلت به من سقف منزلها، ما أسفر عن مصرعها في الحال وأفادت التحريات بأن الطفلة لها شقيقة تصغرها بعام وكانت تمر خلال الفترة الأخيرة من حياتها بأزمة نفسية بعد وفاة والديها ما دفعها للتخلص من حياتها شنقا.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.