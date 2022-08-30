صخرة "شيشيئوا" تجبرنا على التعجّب بصمت

المصدر: ترجمة وإعداد: عبدالهاني عليوات

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الصمت أحسن لغة للتعجب في وجه جمال الطبيعة!

ليس بعيدًا جدًا عن Onigajo "قلعة الشياطين" في اليابان، سنشهد عملًا فنياً من الطبيعة، أنها صخرة "شيشيئوا" Shishiiwa، التي يبلغ ارتفاعها 25 مترًا والتي يشبه شكلها أسد يزأر!

هذه القطة الحجرية المذهلة هي مكان شهير لهواة التصوير الفوتوغرافي في اليابان، ففي أوقات قليلة نادرة من العام، تقدم "شيشيئوا" Shishiiwa عرضًا رائعًا! أسد يحمل نجمة في فمه.

يحدث هذا المشهد مع النجم الشمسي في الصباح من منتصف مايو إلى يوليو، وهو الوقت من السنة الذي تكون فيه الشمس أعلى في السماء

يصعب الحصول على نفس الصورة (الصورة الى اليمين) مع النجم القمري، لأن البدر "يظهر" في المحور الأيمن ليوم واحد فقط في الشهر بين نوفمبر ويناير.

مشهد عابر لخلود هذا المشهد بتوقيع المصور ماساكي، وفق موقع "futura".