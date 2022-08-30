هدم "البرجين التوأم" في الهند لمخالفتهما قوانين البناء.. فيديو

المصدر: البيان

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هدمت الهند أول أمس الأحد برجين سكنيين بتفجيرهما في مشهد مذهل نقلته محطات التلفزة.

وبُنيا "البرجان التوأم" بصورة غير شرعية في ضواحي العاصمة الهندية نيودلهي.

وشكّل هدم "البرجين التوأم"، اللذين يبلغ ارتفاعهما 100 متر في منطقة نويدا، وهي بمثابة غابة من الإسمنت تكثر فيها المباني المماثلة، نموذجاً نادراً في الهند على تعامل السلطات بحزم مع المطورين العقاريين الذين يلجؤون إلى طرق ملتوية لتمرير مخالفاتهم.

ولم تستغرق عملية التفجير سوى ثوانٍ قليلة، وتسببت في سحابة ضخمة من الغبار والحطام بفعل انهيار البرجين "أبيكس" (32 طبقة) و"سيان" (29 طبقة) اللذين يضمان مجتمِعَين نحو ألف شقة لم يسكنها شُراتها خلال تسع سنوات من النزاعات القضائية، بحسب موقع "dravyarealty" .