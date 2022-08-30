تأجير سيارة بـ 80 ألف دولار لمدة 3 أيام!

المصدر: البيان

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تلقت امرأة كندية بداية الشهر الحالي فاتورة بآلاف الدولارات بسبب "مسافات إضافية" اجتازتها بسيارة استأجرتها من شركة "أفيس" الأمريكية في مطار تورونتو.

والمسافات المجتازة غالباً ما تكون مقرونة بقيمة الفاتورة في معظم الدول الغربية، بحسب "يورونيوز".

وقالت جيوفانا بونيفاس إنها سافرت من فانكوفر إلى تورونتو، حيث استأجرت سيارة في المطار، لمساعدة ابنتها في الانتقال إلى المدينة حيث ستتابع تحصيلها العلمي.

وأضافت بونيفاس أنها تجولت قليلاً في السيارة بداخل وسط المدينة، وزارت أيضاً حماتها التي تسكن على بعد نحو 100 كيلومتر من تورنتو، وأنها في المحصلة لم تقد السيارة أكثر من 300 كيلومتر خلال ثلاثة أيام.

غير إن المرأة بعدما أعادت السيارة إلى المطار تلقت فاتورة بقيمة 8000 يورو من "أفيس"، حيث ذكرت شركة التأجير أنها قادت السيارة 36.000 كيلومتر خلال ثلاثة أيام. ولم يكن ممكناً للسيدة أن تعود إلى مكتب الاستعلامات في المطار كي لا تفوتها الطائرة.

ولا يمكن لأحد قيادة السيارة 36.000 كيلومتر خلال 3 أيام، فالمسافة التي يمكن اجتيازها بالسيارة خلال 72 ساعة قد لا تتخطى بأفضل الأحوال 30 ألف كيلومتر.

وقالت شركة فيزا المسؤولة عن بطاقة الائتمان التي تملكها بونيفاس إنها لم تتمكن من توقيف الحوالة المصرفية.

وبعد تسعة أيام من الحادثة، وبعدما انتشر الخبر في الإعلام المحلي بسبب تغريدة، اتصلت شركة "أفيس" بالسيدة واعترفت بالخطأ، ولكنها لم تشرح ما حصل بالضبط، مضيفة أنها ستردّ الأموال الإضافية المدفوعة.