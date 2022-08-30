يعتقد أنه الأكبر من نوعه.. العثور على تمثال برونزي لوحش أسطوري قديم بالصين

المصدر: البيان

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اكتشف في الصين مؤخرا تمثال برونزي لوحش أسطوري قديم، يعتقد انه الأكبر من نوعه.

وقد تمكن فريق أثري صيني، من استخراج التمثال في الحفرة الثامنة من الموقع الأثري سانشينغدوي، الواقع بمدينة قوانغ هان من مقاطعة سيتشوان.

ويعد التمثال، الذي انطلقت أعمال استخراجه في يوليو العام الماضي، الأكبر من نوعه الذي يتم اكتشافه في الموقع، بحسب صحيفة "الشعب" الصينية.

ويمتلك الوحش الأسطوري فما كبيرا وخصرا نحيلا وأربعة حوافر مزخرفة، مع وجود رجل يقف على رأسه.

ويقدر طول التمثال، من بداية الرأس إلى نهاية الذيل بما يزيد على المتر الواحد، ويصل وزنه إلى قرابة 150 كلغ.