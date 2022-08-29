ضباع تفترس طفلاً في الجزائر

المصدر: البيان

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افترست ضباع طفلا يبلغ من العمر 6 سنوات في غابة بولاية تيارت الجزائر.

وكان الطقل أحمد بوخاتم اختفى منذ أكثر من شهر في غابة تقع بالقرب من منطقة ريفية تقطن فيها عائلته.

وقد شيعت جنازة الطفل، عصر أمس، في مقبرة ببلدية "سي عبد الغني" بتيارت.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن نتائج تحاليل الحمض النووي “ADN” بالمعهد الوطني للأدلة وعلم الإجرام التابع للدرك الوطني، أثبتت أن بقايا العظام التي عثر عليها تعود للطفل الذي اختفى منذ أكثر من شهر، وشرعت حينها مختلف المصالح الأمنية، من الدرك الوطني والجيش الوطني الشعبي وعناصر الشرطة والحماية المدنية وأعوان الغابات، بالإضافة إلى عدد كبير من السكان من مناطق مختلفة، في عملية بحث واسعة استمرت لأسابيع، قبل أن يتم العثور على بقايا ملابسه ونعله وعظام تم نقلها من طرف عناصر الدرك الوطني للتحقق منها، قبل أن يتأكد رسميا، أمس، أنها للطفل “أحمد بوخاتم”.

وما زالت التحقيقات مستمرة لمعرفة أسباب الوفاة وملابساتها الحقيقية، ومن المنتظر أن يتم الكشف عن تفاصيل الحادثة في دوة صحافية من الجهة المختصة.