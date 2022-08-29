حسن الخاتمة.. وفاة فلسطيني أثناء دخوله المسجد لصلاة الفجر (فيديو)

المصدر: البيان

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في مقطع يدل على حسن الخاتمة توفي مسن فلسطيني أثناء دخوله المسجد لصلاة الفجر اليوم الاثنين.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلا واسعا مع مقطع فيديو قال معلقون إنه لمسن فلسطيني يتوفى أثناء دخوله أحد المساجد لأداء صلاة الفجر اليوم الاثنين.

وبحسب المعلومات المتداولة، فإن المسن يدعى رضوان شكشك أبو بلال وهو من سكان مدينة رفح بقطاع غزة، وقد وقع مشهد الوفاة المتداول خلال دخوله مسجد عباد الرحمن شرق رفح.

ويظهر مقطع الفيديو الذي التقط بكاميرا مراقبة فيما يبدو، المسن وهو يتكئ على عكاز لحظة دخوله من باب المسجد، وبعد خلعه نعاله يسقط أرضا داخل المسجد ليهرع أحد المصلين لمحاولة إنقاذه.