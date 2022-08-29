المصدر: البيان

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ألقت السلطات الأمنية الجزائرية القبض على شخص اعتدى بوحشية على طفل، وشخص صوّر فيديو الاعتداء في بلدية الطاية سطيف.

وبحسب صحيفة "النهار" الجزيرية،تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لفلاح قام بالاعتداء على طفل لا يتعدى 15 عاماً، بالضرب العنيف.

ويظهر في الفيديو، الطفل وهو مرمي على الأرض والفلاح يوجه له عدة لكمات في الوجه وركلات، فيما لم تعرف الأسباب وراء هذا الاعتداء.

واثار الفيديو جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر، حيث أجمع كثيرون ممن تداولوا مقطع الفيديو أنه مهما تعددت الأسباب فإنه لا يحق تعنيف طفل بهذا الشكل.