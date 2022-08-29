حريق عبارة تقلّ 300 شخص قبالة السويد

المصدر: أ ف ب

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تجري عملية إنقاذ واسعة النطاق الاثنين قبالة السواحل السويدية بعد اندلاع حريق "بات تحت السيطرة" على متن عبارة مخصصة للسيارات تقلّ 300 شخص، وفق ما أعلنت السلطات البحرية وصاحب السفينة.

الحريق الذي يبدو أنه بدأ في شاحنة مبردة، امتد الى منصة ركن السيارات على العبارة ستينا سكانديكا التي كانت تقوم برحلة بين السويد ولاتفيا.

وصرحت ليزا ميورنينغ المتحدثة باسم الادارة البحرية السويدية لفرانس برس "بات الحريق تحت السيطرة".

واكد ستيفان الفستروم المتحدث باسم الشركة التي تستأجر السفينة لفرانس برس "انه حريق محدود تركز حول شاحنة مبردة على منصة ركن السيارات". واضاف "يبدو ان الحريق اندلع من الشاحنة".

أُرسلت إلى المكان ثلاث مروحيات وسبع سفن، وكان على متن العبارة 240 راكبا و50 الى 60 من افراد الطاقم.

لم تُسجّل أي إصابات حتى الساعة بعد اطلاق الانذار قرابة الساعة 12,30 بالتوقيت المحلي (10,30 ت غ).

وقال الفستروم "تصاعد الدخان لكن كثافته تراجعت الى حد كبير".

وكانت السفينة "ستينا سكانديكا" قبالة جزيرة غوتسكا ساندن جنوب شرق السواحل السويدية. وكانت تقوم برحلة بين نيناشامن قرب ستوكهولم وفنتسبيلس في لاتفيا.