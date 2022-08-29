البيان تهنئ الزميل السيد رمضان لحصوله على الدكتوراه

المصدر: البيان

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تتقدم البيان بأصدق التهاني والتبريكات إلى الزميل الدكتور السيد رمضان بمناسبة حصوله على الدكتوراه من كلية الآداب جامعة طنطا بقسم اللغة العربية وآدابها.

وكانت الدكتوراه بعنوان "تقنيات البديع القافوية بين الشعر البيتي وشعر التفعيلة:دراسة في دلالة تآلف البديع والقافية".

وتكونت لجنة الحكم والمناقشة برئاسة الأستاذ الدكتور محمد السيد الدسوقي أستاذ بقسم اللغة العربية وآدابها بالكلية"رئيسا و مشرفا" والاستاذ الدكتور مختار عطية عبد العزيز أستاذ بقسم اللغة العربية وآدابها بكلية الآداب جامعة المنصورة "عضوا خارجيا" والاستاذ الدكتور حسن عبد العال عباس أستاذ مساعد بقسم اللغة العربية وآدابها بالكلية "مشرفا وعضوا" والدكتور عهدي إبراهيم السيسي أستاذ مساعد بقسم اللغة العربية وآدابها بالكلية "عضوا داخليا"وذلك بقاعة المناقشات الكبري بالكلية.