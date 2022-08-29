والدة الملياردير إيلون ماسك : أنام في المرآب عند زيارته

المصدر: وكالات

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بعد أشهر من تأكيد الملياردير العالمي إيلون ماسك، أنه لا يملك منزلاً بل ينام عند أصدقائه، عادت والدة صاحب تسلا وأكدت الأمر ثانية.

فقد كشفت ماي ماسك، أنها تضطر للنوم في المرآب عند زيارتها لابنها أغنى رجل في العالم، مشيرة إلى أنه لا يهتم بالممتلكات أبداً.

وأضافت أنها عندما حلّت ضيفة على قطب التكنولوجيا الذي تبلغ ثروته 229 مليار دولار، في تكساس، تعيّن عليها النوم بالمرآب إلى جانب سيارته.

كما اعتبرت ممازحة "أنه لا يمكن للإنسان أن يكون لديه منزل فخم بالقرب من موقع صاروخ"، وفقا لما نقلت صحيفة "نيويورك بوست".

يشار إلى أن إيلون، المتربع على قائمة "فوربس" لأغنى أغنياء العالم، كان كشف في أبريل/نيسان الماضي، أنه لا يمتلك منزلا وأنه ينام على الأسرَّة الاحتياطية في منازل أصدقائه. وقال مؤسس شركة "تسلا" في مقابلة، إنه لا يملك مسكنه الخاص حاليا وإنه كان يقيم مع أصدقاء في منطقة خليج سان فرانسيسكو، بالقرب من مقر شركة "تسلا"، عندما كان يعمل في المدينة.

كما أضاف حينها أنه إذا سافر إلى منطقة خليج سان فرانسيسكو، حيث توجد معظم هندسة "تسلا"، يقوم بالتنقل بين غرف النوم الاحتياطية لأصدقائه، مؤكداً أنه لا يملك سريراً، ولا ينعم بأية إجازات، مبرراً عدم ارتفاع مصروفه الشخصي.

يذكر أن صافي ثروة ماسك تبلغ ما يقارب 229 مليار دولار، وهو أغنى شخص في الولايات المتحدة والعالم.