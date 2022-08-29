رماهم من الدور الخامس.. رجل ينقذ أطفاله ويلقى مصرعه برفقة زوجته في حريق هائل بمصر

المصدر: البيان

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ضحى زوجان مصريان بنفسهما لإنقاذ أطفالهما الثلاثة بعدما استطاع الزوج بمساعدة زوجته إخراجهم من أحد منافذ الشقة وإلقائهم من الدور الخامس ليلتقطهم الجيران بعد نشوب حريق هائل في شقة سكنية بمحافظة الإسكندرية في مصر.

وقضى الحريق على الزوج خليل إبراهيم 36 عاما وزوجته ولاء جابر أحمد 34 عاما، وأسفر عن إصابة أطفالهما الثلاثة بإصابات متنوعة ما بين حروق وكسور متفرقة في أنحاء الجسم.

كان اللواء خالد البروي، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بنشوب حريق بشقة بعقار آخر شارع القويري بالهانوفيل، وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى محل الواقعة وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده.

وتبين من الفحص نشوب حريق بشقة بالطابق الخامس بالعقار المشار إليه، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة، وجرى نقلهم إلى مستشفى العجمي، لتلقي العلاج اللازم.

وكشفت المعاينة التهام النيران لمحتويات الشقة، وباشر فريق الأدلة الجنائية فحص موقع الحريق لتحديد أسبابه.

​وقال شهود عيان أن الأب قام بإلقاء أولاده من الدور الخامس، ليقوم الجيران بإمساكهم على مراتب ونجاة الأطفال.

وورد إخطار لاحق للقسم من مستشفى العجمي يفيد وفاة اثنين من المصابين وهما خليل إبراهيم خليل السويفي، 36 عاما، وولاء جابر أحمد، 34عاما "الزوج والزوجة".

تحرر المحضر اللازم بقسم شرطة الدخيلة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

